Лавров назвал нынешние отношения России и США наихудшими за все времена

ООН, 29 сентября. /ТАСС/. Отношения Москвы и Вашингтона сейчас являются наихудшими за все время, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
"Отношения [РФ и США] наихудшие за все времена, все это понимают", - подчеркнул он.
При этом, по его словам, встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге (на полях саммита "двадцатки" в июле 2017 года) и Хельсинки (в рамках российско-американского саммита 16 июля этого года) были весьма конструктивными.
"Договоренности, которые отвечают интересам двух стран, воспринимаются президентами позитивно. Это мое прямое впечатление, поскольку я участвовал в этих встречах", - добавил министр.
Между тем он напомнил, что договоренности Москвы и Вашингтона по борьбе с терроризмом, кибербезопасности и стратегической стабильности выполняются Соединенными Штатами не в полной мере.