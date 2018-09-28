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Генассамблея ООН - 2018
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Лавров заявил, что у Трампа есть приглашение посетить Россию

Ранее президент США заявил, что с нетерпением ждет новой встречи с российским лидером

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп получил приглашение посетить Россию. Об этом сообщил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Президент [России Владимир] Путин получил приглашение от президента Трампа [посетить США]. Президент Трамп также получил приглашение посетить РФ", - сказал он.

"Когда все будут готовы и когда прозвучат предложения по срокам, можно будет определяться", - добавил министр.

Ранее Трамп, отвечая на вопрос ТАСС на полях Генассамблеи ООН, заявил, что с нетерпением ждет новой встречи с главой российского государства, но даты пока нет.

Первая полноформатная встреча Путина и Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияТрамп, ДональдГенассамблея ООН - 2018
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