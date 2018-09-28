Лавров уверен, что Индия самостоятельно примет решение о покупке российского оружия

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Россия убеждена, что Индия будет самостоятельно принимать решения о приобретении российского оружия. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Насколько я понимаю, Индия будет самостоятельно принимать решение, как быть с этими соглашениями и какого рода вооружения нужны Индии", - сказал он, отвечая на вопрос индийского журналиста о возможной приостановке выполнения соглашений с Россией из-за угрозы американских санкций.

2 июля Совет по оборонным закупкам Индии одобрил соглашение о приобретении у России зенитных ракетных систем С-400. Такое решение вызвало серьезное недовольство Вашингтона, который угрожает применением санкций в отношении государств, приобретающих у России оружие и военную технику. При этом 27 сентября газета The Economic Times со ссылкой на источники сообщила, что комитет правительства Индии по безопасности также одобрил подписание соглашения о приобретении С-400 за $5,43 млрд.