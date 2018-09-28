{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Генассамблея ООН - 2018

Лавров уверен, что Индия самостоятельно примет решение о покупке российского оружия

Глава внешнеполитического ведомства заявил, что Индия сама решит какого рода вооружения нужны стране

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Россия убеждена, что Индия будет самостоятельно принимать решения о приобретении российского оружия. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

На эту тему
О чем говорил Сергей Лавров на Генассамблее ООН

"Насколько я понимаю, Индия будет самостоятельно принимать решение, как быть с этими соглашениями и какого рода вооружения нужны Индии", - сказал он, отвечая на вопрос индийского журналиста о возможной приостановке выполнения соглашений с Россией из-за угрозы американских санкций.

2 июля Совет по оборонным закупкам Индии одобрил соглашение о приобретении у России зенитных ракетных систем С-400. Такое решение вызвало серьезное недовольство Вашингтона, который угрожает применением санкций в отношении государств, приобретающих у России оружие и военную технику. При этом 27 сентября газета The Economic Times со ссылкой на источники сообщила, что комитет правительства Индии по безопасности также одобрил подписание соглашения о приобретении С-400 за $5,43 млрд.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичИндияРоссияГенассамблея ООН - 2018
Генассамблея ООН - 2018
Лавров: Москва подверглась бы резкой критике за поведение на Балканах в стиле ЕС
Глава МИД РФ привел в пример Македонию, где, по его словам, европейские политики открыто навязывают свои решения
Читать полностью