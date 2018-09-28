Лавров рассказал о подготовке новой встречи Патрушева и Болтона

Генассамблея ООН - 2018

Лавров: Москва подверглась бы резкой критике за поведение на Балканах в стиле ЕС

Глава МИД РФ привел в пример Македонию, где, по его словам, европейские политики открыто навязывают свои решения

Читать полностью