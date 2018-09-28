Лавров рассказал о подготовке новой встречи Патрушева и Болтона

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Новая встреча секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона готовится. Об этом сообщил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
"Сейчас готовится их [Патрушева и Болтона] очередная встреча, это уже хоть что-то, что может позволять поддерживать отношения и не допускать их скатывания еще ниже", - сказал он.
Месяц назад Патрушев и Болтон встречались в Женеве. Там же секретарь Совета безопасности РФ пригласил американского коллегу провести следующую встречу в Москве или другом российском городе.
Сроки тогда установлены не были. В прошлую пятницу посол США в Москве Джон Хантсман сообщил, что новый раунд консультаций в том же формате должен состояться в скором будущем.