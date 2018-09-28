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Генассамблея ООН - 2018
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Лавров рассказал о подготовке новой встречи Патрушева и Болтона

На прошлых переговорах в Женеве секретарь Совбеза РФ пригласил своего американского коллегу на встречу в Москве

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Новая встреча секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона готовится. Об этом сообщил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Сейчас готовится их [Патрушева и Болтона] очередная встреча, это уже хоть что-то, что может позволять поддерживать отношения и не допускать их скатывания еще ниже", - сказал он.

Месяц назад Патрушев и Болтон встречались в Женеве. Там же секретарь Совета безопасности РФ пригласил американского коллегу провести следующую встречу в Москве или другом российском городе.

Сроки тогда установлены не были. В прошлую пятницу посол США в Москве Джон Хантсман сообщил, что новый раунд консультаций в том же формате должен состояться в скором будущем.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичЛавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияБолтон, ДжонГенассамблея ООН - 2018
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