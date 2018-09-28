Лавров заявил, что идеи Волкера по миссии ООН в Донбассе перечеркивают "Минск-2"

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Идеи спецпредставителя Госдепартамента Курта Волкера по возможному введению миссии ООН в Донбасс перечеркивают минские соглашения. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"США назначили господина Курта Волкера представителем по украинскому урегулированию. Он несколько раз встречался с нашим представителем Владиславом Сурковым, продвигает идеи, которые просто перечеркивают договоренности, достигнутые в Минске руководителями России, Германии, Франции и Украины", - сказал глава внешнеполитического ведомства РФ.

Лавров напомнил, что в минских договоренностях содержалось требование о прямых переговорах между Киевом и провозглашенными республиками, об особом статусе Донбасса и о проведении выборов в этом регионе. "Господин Волкер говорит: нет, надо все сделать не так, надо сначала провести на эту территорию 20-30 тыс. вооруженных военных в рамках сил ООН с тяжелой техникой, туда же надо направить 500-600 гражданских, чтобы создать администрацию, которая распустит все существующие там административные органы и будет сама определять, когда и как проводить выборы", - привел он позицию американского спецпредставителя.

"Это вот так в США видят выполнение договоренностей", - с иронией заметил российский министр.