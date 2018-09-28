Лавров: обвинения США в адрес КНР во вмешательстве в выборы возможны лишь на базе фактов

ООН, 29 сентября. /ТАСС/. Обвинения США в адрес Китая в якобы вмешательстве в промежуточные выборы в американский Конгресс возможны лишь на основе фактов. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Такие вещи нужно предъявлять через факты. Мы последние, кто заинтересован в том, чтобы кто-то вмешивался в чьи-то внутренние дела", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства РФ.

"Если есть какие-то подозрения, давайте предъявлять эти подозрения и о них разговаривать", - предложил Лавров. "Но если говорить о вмешательстве, в принципе, у нас миллион примеров того, как США открыто, не стесняясь, требуют от того или иного правительства занимать ту или иную позицию", - напомнил он.

Ранее президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции заявил о наличии у США улик, подтверждающих намерения КНР попытаться вмешаться в американский избирательный процесс. По его мнению, Китай предпринимает попытки оказать влияние на предстоящие в ноябре промежуточные выборы в Конгресс США, чтобы воспрепятствовать победе республиканцев и помешать торговой политике нынешней американской администрации. Министр иностранных дел Китая Ван И опроверг эти высказывания, подчеркнув, что Пекин всегда соблюдал принцип невмешательства в дела других государств.