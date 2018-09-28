Лавров: РФ беспокоят попытки подорвать основы решения палестино-израильского вопроса

ООН, 29 сентября. /ТАСС/. Россия обеспокоена попытками подорвать принцип создания двух государств в урегулировании отношений между Палестиной и Израилем. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Мы видим то, что происходит - постоянные попытки демонтировать все основания, все краеугольные камни потенциального урегулирования, решения путем создания двух государств, и это причина для беспокойства", - сказал Лавров. "Еще один момент, которй вызывает озабоченность - это ситуация в секторе Газа, между Газой и Рамаллой, мы поддерживаем усилия Египта по примирению этих двух сил но последний раунд таких усилий не дал результатов, и это также вызывает озабоченность", - отметил министр.

Последние прямые переговоры между сторонами ближневосточного конфликта были прерваны в апреле 2014 года после девяти месяцев безуспешных попыток сближения позиций израильтян и палестинцев. В предыдущий раз мирный процесс также закончился провалом в 2010 году.