Лавров: США не стоит вмешиваться в дела других стран, а следовать принципу суверенитета

ООН, 29 сентября. /ТАСС/. Вашингтон не должен вмешиваться в дела других стран, если США привержены принципу суверенитета. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Отвечая на вопрос, чье выступление - президента США Дональда Трампа или генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша - ему понравилось больше, глава МИД РФ сказал, что поддерживает генсека, который "твердо выступает за суверенитет каждой страны на свете". "Я это очень сильно поддерживаю", - добавил он.

Вместе с тем Лавров не оставил без внимания речь Трампа. "США говорят не только устами своего президента, - заметил министр. - Они [США] говорят: суверенитет - главное, а все многосторонние дела - это второстепенно". "У США так и записано в конституции и законах о присоединении к ООН, что страна отдает приоритет национальному законодательству, - напомнил он. - Но настолько открыто и жестко эту линию до сих пор прежние [американские] администрации не проводили".

"С другой стороны, если США привержены суверенитету как основополагающему принципу, то не нужно вмешиваться в дела других стран", - резюмировал глава российской дипломатии.

По его словам, многосторонность - это "необходимость сегодняшнего дня, когда все проблемы становятся трансграничными, когда технологии объединяют весь мир и совершенно по-новому позволяют устраивать жизнь, предоставляя возможность тем, кто хочет экономического и социального развития на пользу людей". "Но технологии также представляют возможность тем, кто с негодными целями хочет ими пользоваться, в том числе экстремисты, террористы, и прочие преступники", - заключил министр.