Лавров: Москва подверглась бы резкой критике за поведение на Балканах в стиле ЕС

ООН, 29 сентября. /ТАСС/. Россия была бы пригвождена к позорному столбу в случае, если бы позволила себе малейшее вмешательство во внутренние дела балканских государств, которое совершили представители государств Евросоюза и США. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Кстати, нас обвиняют еще в том, что мы вмешиваемся во внутренние дела на Балканах. Посмотрите, что происходит перед выборами в Македонии. Лично руководители правительств стран Евросоюза приезжают туда и говорят: вы должны сделать выбор в пользу членства в НАТО, Евросоюзе и заодно поменять свое название", - указал министр.

"С таким же призывом обращаются американские первые лица", - продолжил он. "Если бы мы сказали хоть десять процентов от этого, мы уже были бы пригвождены к позорному столбу", - констатировал Лавров.