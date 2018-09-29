Владимир Путин поздравил президента Абхазии с Днем победы и независимости

СУХУМ, 29 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил президента Абхазии Рауля Хаджимбу с отмечаемым 30 сентября в республике 25-летием Дня победы и независимости. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе президента Абхазии.

"Сердечно поздравляю вас по случаю национального праздника Республики Абхазия - Дня победы и независимости. За годы, прошедшие со времени провозглашения независимости, Абхазия добилась существенных успехов в социально-экономическом развитии, построении государственных институтов и обеспечении национальной безопасности. Хотел бы подтвердить, что Россия будет и далее оказывать всемерное содействие властям и народу республики в решении стоящих перед ними задач", - говорится в телеграмме главы российского государства.

Путин пожелал Хаджимбе крепкого здоровья и успехов, а всем жителям Абхазии - мира и благополучия.

30 сентября в Абхазии широко отмечают 25-летие со дня окончания грузино-абхазской войны, которое в календаре республики значится как День победы и независимости. В республику для участия в торжествах уже прибыли президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Также ожидается приезд главы Адыгеи Мурата Кумпилова, депутатов Госдумы, представителей краев и областей РФ.