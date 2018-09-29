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Путин назначил Игоря Неверова начальником управления президента РФ по внешней политике

На этой должности Неверов сменит Александра Манжосина

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Игоря Неверова на должность начальника управления президента РФ по внешней политике. Как сообщает в субботу пресс-служба Кремля, на этой должности он сменит Александра Манжосина.

"Назначить Неверова Игоря Святославовича начальником Управления президента Российской Федерации по внешней политике", - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Манжосин возглавлял управление президента РФ по внешней политике с 2004 года.

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