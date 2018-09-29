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Богданов обсудил с главой "временного правительства" Ливии развитие сотрудничества

Замминистра иностранных дел подтвердил позицию России в поддержку обеспечения единства, территориальной целостности и суверенитета ливийского государства

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов в телефонном разговоре обсудил с главой так называемого временного правительства Ливии Абдаллой Тини активизацию политических контактов и положение дел в республике. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы обсуждалось развитие ситуации в Ливии, а также нынешнее состояние и перспективы российско-ливийских отношений, включая активизацию политического диалога, - отметили в министерстве. - При этом Тини подчеркивал особую значимость и востребованность содействия дружественной России усилиям ливийцев в интересах скорейшей стабилизации обстановки в их собственной стране". 

"С российской стороны была подтверждена принципиальная позиция в поддержку обеспечения единства, территориальной целостности и суверенитета ливийского государства, а также готовность и далее работать во имя достижения этой цели в контактах со всеми ключевыми ливийскими политическими и региональными силами", - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

Теги
РоссияЛивияБогданов, Михаил Леонидович
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