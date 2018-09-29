Ингушетия и Чечня обменялись территориями площадью почти 2 тыс. га

"Для тех, кто искренне считает, что это правильный шаг - объяснять нечего, для тех, кто считает, что мы уступили исторические земли - надо внятно и понятно объяснять, что мы и наша братская республика никому ничего не отдавали, а пошли, как было в 1990-х годах. Для того, чтобы выровнять границу уступила чеченская сторона нам 1890 гектаров, и мы, со своей стороны то же самое, ровно метр в метр, 1890 гектаров. В итоге мы выровняли границу, клин, который там был", - сказал Евкуров.

По его словам, теперь властям необходимо сделать так, чтобы карты, которые предоставляются населению с установленными границами, были легко читаемыми и понятными.

"В районе села Чемульга была спорная ситуация, но та сторона (Чечня) признала, что это наша территория и все. Лес Чемульга-Аршты был передан еще давно Бамутскому лесничеству ЧР, этот вопрос тоже затронули и признали, что с нашей стороны реки Фортанга - эта наша территория и лес тоже. Министры природных ресурсов и наш, и Чечни, поедут в Москву после утверждения соглашения и юридически оформят, что этот лес относится к ингушскому лесхозу", - разъяснил глава республики.

Убрать посты

Как подчеркнул Евкуров, дорога, которая проходит по новой границе, установленной между Чечней и Ингушетией в Малгобекском районе республики, будет отремонтирована, а посты в пограничных селах убраны.

"Мы совместно с Чечней написали на прошедшем в среду Совете глав письмо в Минтранс на имя министра для того, чтобы на ремонт этой дороги на 2019-2020 годы заложить средства. Дорога от чеченского Горагорска до нашего Малгобека и далее требует реконструкции", - сказал Евкуров.

Глава региона добавил, что новые меры призваны убрать барьеры на пути свободного перемещения между регионами.

"Установление административной границы не говорит о том, что мы поставим шлагбаумы. По линии оперативного штаба я дал команду согласовать с Москвой по НАКу (Национальный антитеррористический комитет), пост наш, который в селе Аршты стоит, мы уберем, в нем нет необходимости, в селе Аки-Юрте пост тоже уберем, у нас останутся посты только на федеральной трассе. Туристы пускай ездят, жители республик", - добавил Евкуров.

Договор об административной границе

В среду в Магасе был подписан договор о закреплении административной границы между Ингушетией и Чечней. Вопрос о спорных территориях между этими республиками оставался нерешенным с начала 1990-х годов.

Ожидаемое подписание документа было неоднозначно воспринято в республиках из-за опасений, что в результате часть земель будет неправильно закреплена. В Магасе во вторник прошел митинг, в социальных сетях размещались призывы к проведению несанкционированных акций и в среду.

Впоследствии глава Ингушетии Евкуров пояснил, что физической передачи территорий между республиками не будет и пообещал провести по этому поводу дополнительную разъяснительную работу. А глава Чечни Рамзан Кадыров выразил надежду, что окончательное установление административной границы укрепит отношения между двумя регионами.