Военнослужащий правительственных войск Сирии погиб при обстреле Алеппо

ТАСС, 29 сентября. Военнослужащий правительственных войск Сирии погиб в результате обстрела боевиками города Алеппо. Об этом сообщил в субботу руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

"В результате обстрела района Маканис-эд-Дувайри города Алеппо погиб один военнослужащий правительственных войск Сирии. Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах", - сказал Савченко.

Российские военные за прошедшие сутки неоднократно фиксировали обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации. "В течение суток были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Икко (трижды), Дейруна, Джубб-эз-Заур (четыре раза), Сафсафа, Акч-Баэр (дважды), Хаддада, Кинсибба (дважды), Кара Джагез провинции Латакия, района Маканис-эд-Дуварийи (трижды) и северо-западных окраин города Алеппо, населенных пунктов Ачан и Хальфая провинции Хама. Также зафиксированы обстрелы населенного пункта Тадеф провинции Алеппо с позиций Свободной сирийской армии, расположенных на подконтрольной протурецким формированиям территории в районе города Эль-Баб", - добавил он.

В течение суток Идлибскую зону деэскалации через гуманитарный коридор Абу-эд-Духур покинул 301 человек, в том числе 141 ребенок. Медики оказали помощь 175 сирийцам, среди которых 81 ребенок.

Центр по примирению за сутки провел благотворительную акцию в школе населенного пункта Шукайдило провинции Алеппо, в ходе которого местным жителям были переданы 119 комплектов школьной формы, 119 школьных рюкзаков с канцелярскими принадлежностями и 119 продовольственных и гигиенических наборов. Кроме того, представители Центра организовали раздачу нуждающимся одной тонны свежего хлеба.