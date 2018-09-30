Путин пожелал главе Республики Сербской успехов на предстоящих выборах

СОЧИ, 30 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пожелал президенту Республики Сербской (входит в Боснию и Герцеговину) Милораду Додику и его сторонникам успехов на предстоящих 7 октября выборах. Об этом глава российского государства заявил на встрече с Додиком в воскресенье в Сочи.
"Знаю, что 7 октября у вас предстоят выборы, хочу пожелать вам и вашим сторонникам успехов", - подчеркнул Путин. Он также выразил надежду, что выборы пройдут на высоком организационном уровне и в полном соответствии с законом.
Додик в ответ заметил, что 7 октября Владимир Путин будет праздновать день рождения, и поздравил его с приближающимся праздником. Он снял с лацкана своего пиджака и подарил Путину значок в виде флага Республики Сербской, отметив, что фактически это "перевернутый флаг России".
Путин и Додик также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в различных сферах. В частности, речь зашла об экологии, а именно - о перспективе перевода на газ работающих в Республике Сербской нефтеперерабатывающих заводов. Путин констатировал, что отношения между двумя странами активно развиваются. Они затрагивают в том числе такие сферы, как нефтедобыча и нефтепереработка.
Путин отметил также развивающиеся контакты в гуманитарной сфере. По словам Додика, две недели назад был освящен камень в основании русско-сербского гуманитарного центра. Он выразил надежду, что строительство центра будет завершено уже в 2019 году.
Додик поблагодарил Путина за "принципиальную позицию в отношении ситуации в Боснии и Герцеговине" и за помощь Республике Сербской. "Потому что другие, западники прежде всего, не настолько принципиальны", - добавил он.