Захарова прокомментировала сообщения о "ребрендинге" имиджа Солсбери

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией восприняла сообщение газеты The Guardian о прибытии в Солсбери группы консультантов для улучшения имиджа города после инцидента с возможным отравлением Скрипалей.

"Учитывая, что эта утечка появилась в Guardian, неужели опять речь идет о специалистах по смене имиджа британских городов - Главном ребрендинговом управлении? Видимо, скоро на карте может появиться Нью-Химки или Новичок-сити", - написала Захарова в воскресенье на своей странице в Facebook.

Согласно опубликованному в пятницу материалу The Guardian, показатель посещаемости Солсбери туристами (в связи с инцидентом вокруг Скрипалей) упал на 14% по сравнению с прошлым годом. Именно поэтому, по информации издания, в город прибыла команда консультантов, задача которой - постараться вернуть этому историческому месту былую туристическую привлекательность. Привлеченные городским советом эксперты должны будут дать рекомендации по изменению маркетинговой политики вокруг туристического бренда Солсбери.