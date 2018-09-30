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Дело Сергея Скрипаля

Захарова прокомментировала сообщения о "ребрендинге" имиджа Солсбери

Официальный представитель МИД предположила, что скоро на карте может появиться Нью-Химки или Новичок-сити
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Александр Демьянчук/ТАСС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией восприняла сообщение газеты The Guardian о прибытии в Солсбери группы консультантов для улучшения имиджа города после инцидента с возможным отравлением Скрипалей.

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"Учитывая, что эта утечка появилась в Guardian, неужели опять речь идет о специалистах по смене имиджа британских городов - Главном ребрендинговом управлении? Видимо, скоро на карте может появиться Нью-Химки или Новичок-сити", - написала Захарова в воскресенье на своей странице в Facebook.

Согласно опубликованному в пятницу материалу The Guardian, показатель посещаемости Солсбери туристами (в связи с инцидентом вокруг Скрипалей) упал на 14% по сравнению с прошлым годом. Именно поэтому, по информации издания, в город прибыла команда консультантов, задача которой - постараться вернуть этому историческому месту былую туристическую привлекательность. Привлеченные городским советом эксперты должны будут дать рекомендации по изменению маркетинговой политики вокруг туристического бренда Солсбери.

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ВеликобританияРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаДело Сергея СкрипаляСкрипаль, Сергей Викторович
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