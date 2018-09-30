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МИД РФ: ИГ готовится накалить политическую ситуацию в Центральной Азии

Директор Второго департамента Азии ведомства Замир Кабулов заявил, что боевики перебрасывают в Афганистан выходцев из стран Центральной Азии

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) перебрасывают в Афганистан выходцев из других стран Центральной Азии с целью дестабилизировать политическую обстановку в регионе. Такое мнение спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов высказал в интервью, фрагмент которого был опубликован на сайте телеканала RT в воскресенье.

"Перебрасывают главным образом выходцев из Центральной Азии <...> Эти люди перебрасываются не для того, чтобы воевать против иностранных войск в Афганистане, а чтобы подготовиться и дестабилизировать внутриполитическую обстановку в Центральной Азии", - сказал Кабулов.

В ходе консультаций по урегулированию ситуации в Афганистане секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил об опасности повторения сирийского сценария ИГ в Афганистане. Об этом в среду, 26 сентября, сообщил его пресс-секретарь.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичАфганистанРоссия
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