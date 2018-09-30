Карасин и Абашидзе обсудят в Праге шаги по развитию российко-грузинских отношений

ПРАГА, 1 октября. /ТАСС/. Статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин проведет в понедельник очередную встречу со специальным представителем премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с РФ Зурабом Абашидзе. По сложившейся традиции, переговоры пройдут в Праге.

Формат "Карасин - Абашидзе" существует уже практически шесть лет - впервые дипломаты провели встречу в декабре 2012 года. С тех пор на переговорах, которые после разрыва дипломатических отношений в 2008 году являются единственным прямым диалогом официальных лиц двух стран, стороны обсуждают практические вопросы налаживания связей между Москвой и Тбилиси.

Предстоящая встреча не станет исключением. Как сообщил накануне переговоров в беседе с корреспондентом ТАСС Карасин, на встрече планируется рассмотреть шаги по "развитию российско-грузинских отношений в тех сферах, где это возможно". "Это прежде всего - торговля, гуманитарные контакты, транспорт, - пояснил замминистра. - Именно по этим направлениям работа будет продолжена. Обсудим и другие сферы наших взаимоотношений".

В переговорах также примут участие представители МИД, министерств экономики и транспортных ведомств России и Грузии.

Практическая отдача

В Москве неоднократно отмечали важность данного переговорного формата. Так, по словам Карасина, его диалог с Абашидзе "приносит практическую отдачу народам двух стран". За время существования встреч, проводящихся 3-4 раза в год, сторонам удалось разрешить ряд вопросов двусторонних отношений, в том числе придать динамику экономическому сотрудничеству, заметно увеличить взаимный товарооборот, а также подвести к практической стадии реализацию российско-грузинского соглашения о таможенном администрировании и мониторинге торговли от 2011 года.

Среди вопросов, которые поднимаются на встречах в Праге, особый интерес вызывает тема возможной отмены Россией визового режима для Грузии. Ведь, как известно, Тбилиси сделали безвизовый въезд для россиян еще в марте 2012 года, в то время как российская сторона на такой шаг пока пойти не готова.

Как отметил Карасин, этот вопрос касается не только "двусторонних отношений, но и безопасности". "Все, что происходит в мире в плане борьбы против терроризма и экстремизма, не содействует тому, чтобы мы широко открывали двери для всех наших международных партнеров, - указал замглавы МИД РФ. - Будем делать это вдумчиво, спокойно обдумывая каждый следующий шаг".

Вместе с тем, стоит отметить, что переговоры в формате "Карасин - Абашидзе" не всегда ограничиваются исключительно двусторонними вопросами. Например, на прошлой встрече российской стороной была выражена озабоченность в связи с активизацией сотрудничества Грузии с НАТО, которое "представляет прямую угрозу для России". Как сообщили в МИД России, тогда Карасин указал на готовность Москвы предпринимать "адекватные меры для укрепления безопасности своей и своих союзников".

Очевидно, что в свете последних заявлений премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе эта тема будет поднята и предстоящей встрече. На прошлой неделе на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН грузинский премьер сообщил, что США "на всех уровнях" максимально поддерживают Грузию в вопросе вступления страны в Североатлантический альянс. Более того, в интервью телеканалу Fox News Бахтадзе подчеркнул, что присоединение Тбилиси к НАТО "в наилучшей степени отвечает российским интересам", так как "это сделает регион более предсказуемым и стабильным".

История формата

В ноябре 2012 года глава правительства Грузии Бидзина Иванишвили ввел пост специального представителя премьер-министра по взаимоотношениям с РФ, на который был назначен бывший посол Грузии в Москве Зураб Абашидзе. 14 декабря 2012 года в пригороде Женевы прошла первая встреча Карасина и Абашидзе, в 2013-2018 годах их встречи проводятся в Праге, последняя состоялась в ноябре прошлого года.

Лидеры России и Грузии не раз заявляли, что контакты в данном формате "принесли определенные положительные результаты".