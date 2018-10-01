Сенатором от Амурской области стал Иван Абрамов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 октября. /ТАСС/. Иван Абрамов будет представлять Амурскую область в Совете Федерации Федерального Собрания РФ. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Иван Николаевич Абрамов наделен полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от правительства Амурской области. Пакет документов направлен в Совет Федерации", - сказали ТАСС в пресс-службе Амурской области.
Абрамов - координатор регионального отделения ЛДПР в Амурской области с 2005 по 2012 годы. Депутат Государственной думы (2011-2018), первый заместитель председателя Комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока (2016-2018). В июне 2018 года Госдума досрочно прекратила его полномочия.
Иван Абрамов - одна из трех кандидатур, которую рекомендовал Василий Орлов в период выдвижения на выборы губернатора Амурской области. На выборах губернатора Орлов победил с результатом 55,6% голосов, инаугурация прошла в четверг.