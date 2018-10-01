Кожемяко заявил, что спокоен за Сахалинскую область

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 октября. /ТАСС/. Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко на своей встрече с представителями правительства Сахалинской области заявил, что спокоен за регион, и выразил уверенность, что жители выберут достойного губернатора.

В конце сентября президент РФ Владимир Путин назначил главу Сахалина Кожемяко врио главы Приморского края. Сейчас обязанности губернатора Сахалинской области исполняет председатель областного правительства Вера Щербина. Досрочные выборы губернатора Сахалинской области планируется провести 8 сентября 2019 года.

"Я спокоен за регион. Думаю, что вы выберете достойного губернатора, который продолжит начатое", - сказал Кожемяко.

Он добавил, что ему трудно было принять решение о работе в другом регионе.

"Я прошу понять, что в сложившейся ситуации по-другому я поступить просто не мог. Я оставляю Сахалинскую область с утвержденными программами, которые уже работают, с бюджетом, который гораздо выше, чем в 2018 году, с программами Корпорации развития (Сахалинской области)", - сказал Кожемяко.