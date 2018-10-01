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Владимир Сипягин вступит в должность губернатора Владимирской области 8 октября

Инаугурация состоится в здании администрации региона

ВЛАДИМИР, 1 октября. /ТАСС/. Владимир Сипягин, победивший во втором туре выборов губернатора Владимирской области, вступит в должность 8 октября. Инаугурация состоится в здании администрации региона, сообщили ТАСС в региональном штабе ЛДПР.

"Инаугурация пройдет 8 октября, в понедельник, в здании администрации Владимирской области", - сказал координатор регионального отделения ЛДПР Сергей Корнишов.

Второй тур выборов губернатора Владимирской области состоялся 23 сентября.

Кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин набрал на них 57,03% голосов избирателей, оставив позади Светлану Орлову, выдвинутую "Единой Россией", с 37,46% голосов.

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