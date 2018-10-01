Фургал: три министерства полностью сократят в правительстве Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 1 октября. /ТАСС/. Три министерства в Хабаровском крае будут полностью сокращены, сообщил журналистам губернатор региона Сергей Фургал.

"Значительно сокращаются министерства, три министерства полностью сокращаются, значительно сокращаются заместители председателя правительства, сокращаются первые замы, некоторые должности", - сказал Фургал.

Он пояснил, в частности, что единое министерство сформируют из Минсельхоза и министерства торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности региона.

"Министерства сводятся в одно целое для лучшей управляемости. Через штатное расписание или через структуру управления, я пытаюсь централизовать управление, чтобы за каждую задачу или распоряжение отвечал определенный человек", - добавил глава Хабаровского края, не уточнив других подробностей сокращений.

Глава региона добавил, что траты на чиновников правительства Хабаровского края будут сокращены на 20-25%.

"Мною дано поручение министру финансов, и он его выполнит, сократить расходы на содержание чиновничьего аппарата, как минимум на 20-25%. Столько, сколько мы сегодня тратим на содержание своего аппарата, это переизбыточно", - сказал Фургал.

Он отметил, что на содержание чиновников тратилось "неразумно много", теперь же будет значительно меньше, ровно столько, сколько необходимо для эффективной работы.

Фургал победил во втором туре выборов губернатора Хабаровского края, набрав 70% голосов.