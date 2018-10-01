Александр Цыбульский избран главой Ненецкого автономного округа

ТАСС, 1 октября. Врио главы Ненецкого автономного округа (НАО) 39-летний Александр Цыбульский избран губернатором НАО. Такое решение приняли депутаты регионального парламента на внеочередной сессии, передает корреспондент ТАСС.

"За Цыбульского Александра Витальевича отдано 12 голосов. Большинством голосов губернатором Ненецкого округа на пять лет избран Цыбульский Александр Витальевич", - сказал, оглашая итоги голосования, председатель Собрания депутатов НАО Александр Лутовинов.

Согласно законодательству, глава НАО избирается депутатами окружного собрания. Губернатор Архангельской области представил на рассмотрение президента РФ пять кандидатур. Глава государства внес в окружной парламент три кандидатуры, по которым состоялось голосование. Кроме Цыбульского, на рассмотрение были внесены кандидатуры депутатов окружного собрания НАО Андрея Ружникова (партия "Родина") и Андрея Смыченкова (ЛДПР).

В 2013 и 2015 годах были внесены поправки в федеральное законодательство, согласно которым субъекты РФ имеют право заменять прямые выборы главы субъекта процедурой избрания региональным парламентом. Прямой порядок выборов руководителей субъектов РФ применяется в 75 регионах. В автономных округах, согласно федеральному законодательству, руководители избираются по согласованию с губернатором области, в состав которой входят эти округа. Для Ненецкого АО это Архангельская область.

28 сентября 2017 года президент России Владимир Путин назначил заместителя главы Минэкономразвития Александра Цыбульского врио губернатора НАО. Он сменил 43-летнего Игоря Кошина, который возглавлял округ с 2014 года.