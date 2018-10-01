Сенатором от собрания депутатов НАО назначена детский омбудсмен региона Римма Галушина

ТАСС, 1 октября. Депутаты окружного собрания Ненецкого автономного округа (НАО) 28-го созыва утвердили кандидатуру уполномоченного по правам ребенка в НАО 55-летней Риммы Галушиной на должность представителя регионального парламента в Совете Федерации.

"Решение принято при 14 голосах за [назначение сенатором Галушиной] и трех воздержавшихся", - сказал, оглашая итоги голосования, председатель регионального парламента Александр Лутовинов.

Галушина Римма Федоровна родилась 30 мая 1963 года в Нарьян-Маре. После окончания Ленинградского государственного педагогического института им. Герцена вернулась в НАО и работала учителем начальных классов в школе поселка Искателей. С 2003 года - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, с 2005 года - директор Ненецкой школы-интерната, с 2009 года - начальник управления образования и молодежной политики НАО, в том числе была руководителем органа опеки и попечительства. С 2015 года является уполномоченным по правам ребенка в округе.

В Совете Федерации Галушина сменила 71-летнего Евгения Алексеева, который был членом комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Выборы в окружное собрание депутатов прошли в единый день голосования 9 сентября. 11 депутатов были избраны по партийным спискам, восемь - по одномандатным округам. "Единая Россия" получила 11 мандатов, КПРФ - три, ЛДПР - два, "Коммунисты России", "Справедливая Россия" и "Родина" - по одному мандату.