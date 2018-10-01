Россия рассчитывает, что предвыборная атмосфера в Грузии не будет антироссийской

ПРАГА, 1 октября. /ТАСС/. Москва внимательно следит за политической атмосферой в Грузии в преддверии выборов и рассчитывает, что она не будет носить антироссийский характер. Об этом заявил в понедельник журналистам статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин перед встречей со специальным представителем премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с РФ Зурабом Абашидзе.

"Мы внимательно следим за политической атмосферой, в которой будут проходить президентские выборы в Грузии, - сказал Карасин. - Надеемся, что она не будет зашкаливать на антироссийскую волну".

Отвечая на вопрос о том, какому кандидату отдает предпочтение российская сторона, Карасин подчеркнул, что Москве "симпатичны все те политики, которые симпатичны грузинским избирателям".

Президентские выборы пройдут в Грузии 28 октября. Это будут последние выборы, когда президента этой страны будут избирать путем прямого голосования. В соответствии с новой редакцией конституции, принятой в марте текущего года, с 2024 года упраздняются прямые выборы президента, его будет выбирать избирательная коллегия из 300 делегатов (150 депутатов парламента и 150 представителей местных органов власти).

13 сентября премьер-министр Мамука Бахтадзе заверил находившегося в тот день в Тбилиси генерального секретаря ОБСЕ Томаса Гремингера, что правительство Грузии "обеспечит проведение президентских выборов в свободной, справедливой и прозрачной обстановке".