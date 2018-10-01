Госсоветником Якутии назначен бывший глава республики Вячеслав Штыров

ТАСС, 1 октября. Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев назначил государственным советником республики бывшего ее руководителя, экс-сенатора Вячеслава Штырова.

"Штыров Вячеслав Анатольевич назначен государственным советником Республики Саха (Якутия)", - написал Николаев в понедельник в Twitter.

Штыров в 2002 году был избран президентом Якутии. В 2006 году по представлению президента РФ парламент региона наделил его полномочиями президента республики. В 2010 году он досрочно покинул пост главы региона по собственному желанию. С 2010 года был сенатором от Якутии, заместителем председателя Совета Федерации.

Ранее сообщалось, что глава Якутии наделил полномочиями сенатора от исполнительной власти региона экс-руководителя республики Егора Борисова, который с момента ухода с поста главы региона до назначения в Совет Федерации был государственным советником республики.

Государственный советник Якутии содействует эффективному осуществлению конституционных полномочий главы республики в ее отношениях с федеральными органами государственной власти, федеральными организациями, учреждениями, институтами гражданского общества, а также при осуществлении внешнеэкономических связей и реализации имиджевой политики, говорится в положении о государственном советники Якутии, принятом в 2004 году.