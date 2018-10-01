Цыбульский вступил в должность главы Ненецкого автономного округа

ТАСС, 1 октября. Александр Цыбульский в понедельник вступил в должность главы Ненецкого автономного округа (НАО). Торжественная церемония прошла в концертном зале Дворца культуры "Арктика" в Нарьян-Маре.

Ранее, 1 октября, Цыбульский был избран губернатором НАО.

28 сентября 2017 года президент России Владимир Путин назначил 39-летнего заместителя главы Минэкономразвития Цыбульского врио губернатора НАО. Он сменил 43-летнего Игоря Кошина, который возглавлял округ с 2014 года.

В марте 2013 года Цыбульский перешел на работу в Министерство экономического развития Российской Федерации. С сентября по декабрь 2013 года - директор департамента обеспечения деятельности главы Минэкономразвития РФ. 19 ноября 2014 года Цыбульский был назначен заместителем министра экономического развития РФ.