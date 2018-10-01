Кремль не будет участвовать в обсуждении слухов про россиянина Боширова в СМИ

"Мы не будем больше вести разговор со средствами массовой информации [в части слухов про Боширова], - заявил он. - Би-би-си не может что-то подтвердить, Би-би-си может выдвинуть предположение или еще что-то. Поскольку вся дискуссия ведется на уровне СМИ, то мы как Кремль больше не хотим в этой дискуссии участвовать".

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Кремль не намерен участвовать в ведущейся на уровне СМИ дискуссии с обсуждением слухов о прошлом одного из обвиняемых Лондоном в отравлении Скрипалей - Руслана Боширова. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что Россия с самого начала предлагала совместное расследование инцидента в Солсбери. "Это желание Москвы не встретило взаимности, и Москва лишена возможности получить какие-либо материалы", - констатировал Песков.

Ранее он говорил, что продолжать дискуссию на уровне СМИ уже "просто невозможно". "Мы не можем в качестве визави по такому чувствительному вопросу, как инцидент со Скрипалями, иметь средства массовой информации", - сказал представитель Кремля. "Для того, чтобы наши соответствующие службы могли, получили возможность участвовать в расследовании этого инцидента [отравления Скрипалей], они должны иметь исходные материалы - официальные исходные материалы, эти материалы могут поступать только из компетентных источников", - пояснил Песков.