{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело Сергея Скрипаля

Кремль не будет участвовать в обсуждении слухов про россиянина Боширова в СМИ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что официальные исходные материалы по инциденту в Солсбери могут поступать только из компетентных источников
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Кремль не намерен участвовать в ведущейся на уровне СМИ дискуссии с обсуждением слухов о прошлом одного из обвиняемых Лондоном в отравлении Скрипалей - Руслана Боширова. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не будем больше вести разговор со средствами массовой информации [в части слухов про Боширова], - заявил он. - Би-би-си не может что-то подтвердить, Би-би-си может выдвинуть предположение или еще что-то. Поскольку вся дискуссия ведется на уровне СМИ, то мы как Кремль больше не хотим в этой дискуссии участвовать".

На эту тему
Что известно о россиянах, которых Скотленд-Ярд подозревает в покушении на Скрипалей

Представитель Кремля напомнил, что Россия с самого начала предлагала совместное расследование инцидента в Солсбери. "Это желание Москвы не встретило взаимности, и Москва лишена возможности получить какие-либо материалы", - констатировал Песков.

Ранее он говорил, что продолжать дискуссию на уровне СМИ уже "просто невозможно". "Мы не можем в качестве визави по такому чувствительному вопросу, как инцидент со Скрипалями, иметь средства массовой информации", - сказал представитель Кремля. "Для того, чтобы наши соответствующие службы могли, получили возможность участвовать в расследовании этого инцидента [отравления Скрипалей], они должны иметь исходные материалы - официальные исходные материалы, эти материалы могут поступать только из компетентных источников", - пояснил Песков.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичДело Сергея Скрипаля
Эксперт: ситуация на севере Косова похожа на спланированную пиар-акцию лидера края
Хашиму Тачи нужно срочно укрепить свои позиции в Косове и показать себя, считает аналитик
Читать полностью