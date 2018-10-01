Песков не знает, откуда появилась информация об обмене Сенцова на россиян

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию СМИ о якобы имеющихся планах обмена украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего наказание в РФ, на россиян, осужденных в США.

"Я не мог бы это подтвердить. Я не знаю, откуда взялась эта информация, на чем она основывается", - сказал журналистам представитель Кремля.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что якобы обсуждается вопрос об обмене Сенцова на осужденных в США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко, а также на находящуюся под стражей Марию Бутину.

Северо-Кавказский окружной военный суд в 2015 году приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Как установлено следствием и судом, он создал террористическую группу, действовавшую в Крыму. Весной 2014 года ее участники совершили в Симферополе два теракта: подожгли офисы общественной организации "Русская община Крыма" и регионального отделения "Единой России".