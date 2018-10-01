Кремль рассчитывает, что ситуация с референдумом в Македонии останется в правовом русле

"Мы внимательно наблюдаем [за происходящим] и считаем, что, безусловно, все процессы должны оставаться в рамках правового режима, правого русла", - сказал представитель Кремля журналистам, комментируя результаты плебисцита в Македонии.

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Кремль внимательно наблюдает за ситуацией с прошедшим в Македонии референдумом о госнаименовании республики и членстве страны в НАТО и ЕС. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По предварительным данным Государственной избирательной комиссии (ГИК) Республики Македония, уровень явки на референдуме 30 сентября после подсчета 85,71% бюллетеней составил 36,11%. За межправительственный договор с Грецией высказались 91,25% от общего числа проголосовавших, против - 5,82%. В соответствии с македонским законодательством для признания референдума успешным необходимо, чтобы проголосовали более половины от общего числа избирателей, которое составляет более 1,8 млн человек.

Референдум был призван помочь в урегулировании 27-летнего спора между Афинами и Скопье по поводу названия бывшей югославской республики, которое совпадает с наименованием области на севере Греции. Главы МИД Македонии и Греции 17 июня во время торжественной церемонии на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами, подписали соглашение о новом официальном наименовании бывшей югославской республики. Оно предусматривает использование названия "Республика Северная Македония". Данный договор должен решить не только многолетний спор о названии страны, но и открыть путь вступления Македонии в НАТО и ЕС, которое сейчас блокирует только Греция.