Песков: Россия продолжит борьбу с терроризмом в Сирии

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Россия продолжит борьбу с терроризмом в Сирии, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"В Сирии продолжается борьба с террористическими организациями, эта борьба будет продолжена", - сказал журналистам представитель Кремля. Отвечая на просьбу прокомментировать ракетный удар Ирана по Сирии, он лишь заметил: "Что касается нахождения в Сирии на нелегитимной основе иностранных военных, иностранных вооруженных сил, то позиция России очень хорошо известна".
Утром 1 октября Корпус "стражей исламской революции" (КСИР, элитные части вооруженных сила Ирана) выпустил несколько баллистических ракет по территории Сирии к востоку от реки Ефрат, где, как утверждается, находились организаторы теракта в иранском Ахвазе. 22 сентября во время военного парада в Ахвазе был совершен теракт, в результате которого не менее 29 человек погибли, около 60 получили ранения.
Москва неоднократно высказывалась против нелегитимного участия других стран в боевых действиях в Сирии.