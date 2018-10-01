Карасин рассчитывает на конструктивную встречу с Абашидзе в Праге

ПРАГА, 1 октября. /ТАСС/. Статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин рассчитывает, что его встреча со спецпредставителем премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с РФ Зурабом Абашидзе, которая проходит в эти минуты в чешской столице, будет конструктивной и поспособствует решению политических вопросов.

"Рассчитываем, что сегодня состоятся результативные переговоры, - сказал Карасин журналистам в понедельник перед переговорами. - Мы собираемся для того, чтобы воспитывать российско-грузинские отношения в конструктивном, практическом ключе. Многие вопросы уже удалось решить".

"Правда, пока не получается решить все вопросы политической составляющей, - обратил внимание дипломат. - Мы читаем заявления грузинской стороны и понимаем, что ее настрой по отношению к России во многом враждебный. Нас разочаровывает абсолютно голословная критика в адрес нашей страны".

По его словам, в Москве будут пытаться что-то делать с настроем грузинской стороны "через позитив и конститутивное обсуждение". "Уверен, что решение ряда двусторонних вопросов, которые уже сегодня можно продвинуть вперед, будет помогать двигаться и в политической сфере", - добавил Карасин.

Третья за этот год встреча Карасина и Абашидзе по традиции проходит в отеле "Дипломат".