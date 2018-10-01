Песков выразил удивление, но оставил без комментария слова экс-главы MI-6 о Путине и Блэре

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментария высказанное экс-главой MI-6 Ричардом Дирлавом сожаление о совместном посещении Владимиром Путиным и Тони Блэром театра в 2000 году.

В опубликованном в понедельник интервью газете The Times бывший руководитель британской внешней разведки (1999-2004), в частности, выразил сожаление по поводу того, что в 2000-м году помог организовать визит премьер-министра Тони Блэра в Санкт-Петербург, где тот посетил Мариинский театр вместе с Владимиром Путиным, в тот момент готовившимся к участию в президентских выборах. Разведчик утверждает, что встреча с Блэром помогла укрепить как репутацию Путина, так и отношения двух стран, которые, однако, вскоре испортились.

"Честно говоря, мы не знали, что MI-6 дает разрешения премьер-министрам [Великобритании] на проведение того или иного мероприятия, это новая информация", - заметил Песков по поводу посещения Путиным и Блэром театра. "В остальном, наверное, это не повод для наших комментариев", - добавил представитель Кремля.