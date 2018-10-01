Эксперт: ситуация на севере Косова похожа на спланированную пиар-акцию лидера края

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Действия лидера самопровозглашенного Косова Хашима Тачи на севере края можно рассматривать как пиар-акцию. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС в понедельник высказал эксперт Института Европы РАН Павел Кандель.

Как сообщалось ранее, несколько десятков косовских спецназовцев въехали на территорию населенного сербами севера края, что запрещено международными договорами. Спецназ занял позиции вокруг водохранилища Газиводе, взял под контроль ГЭС "Газиводе", а также вторгся в Центр экологии и развития в селе Зубин-Поток.

Как сообщил глава Канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич, это было сделано для обеспечения безопасности Тачи во время его визита на север края. В свою очередь президент Сербии Александар Вучич привел вооруженные силы в полную боевую готовность.

"Никакой критичности в ситуации нет. Весь этот инцидент был пиар-акцией, она была предпринята Тачи, которому нужно было срочно укрепить свои позиции в Косове и показать себя", - полагает эксперт. Вместе с тем, по его словам, "никакой необходимости в приведении в боевую готовность вооруженных сил Сербии и полиции, чтобы справиться с 20 спецназовцами, по сути, не было". "Это лишь доказательство того, что и я [Вучич] не промах", - добавил собеседник агентства.

Тупиковая ситуация

"Проталкиваемый ЕС диалог Белграда и Приштины об условиях нормализации отношений, а по сути - признание Сербией независимости Косова, чего добивается Брюссель, зашел в тупик, - убежден аналитик. - Президент Сербии, наверное, готов был обменять членство в ЕС на Косово, но неизвестно, примут ли вообще Сербию в ЕС. Все обещания на этот счет расплывчатые и неопределенные".

"Кроме того, само такое решение вызывает крайне негативное настроение в Белграде. Поэтому Вучичу трудно пойти на какие-либо уступки, даже на те, на которые он хотел бы пойти, - обратил внимание Кандель. - А албанцы вообще ни на какие уступки не идут и даже не выполняют те соглашения, которые они подписали".

По мнению эксперта, тупиковая ситуация в диалоге между Белградом и Приштиной ведет к тому, что "стороны обращаются с призывом о поддержке к новым субъектам". "В частности, Вучич хочет, чтобы Россия посодействовала, а албанцы призывают США", - отметил собеседник.

Президент Сербии прибыл в понедельник с визитом в Москву, где во вторник планирует встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным. Ожидается, что на встрече Вучич обсудит ситуацию в Косове и Метохии, а также попросит поддержки у Путина на всех международных форумах. "Он [Вучич] попросит о поддержке РФ, но не думаю, что речь пойдет о военной помощи", - сказал аналитик.

Вместе с тем, заметил он, сербский лидер сейчас "пытается сделать так, чтобы ответственность за непопулярное решение по Косову, а ясно, что любое решение по Приштине будет крайне непопулярным в Белграде, легла не только на его плечи, он хочет, чтобы и Москва разделила эту ответственность".

Косовский вопрос

Косовский парламент провозгласил независимость края в одностороннем порядке в феврале 2008 года, а в 2010 году Международный суд ООН признал это решение легитимным. В настоящее время Республику Косово, по версии Белграда, признают 105 стран, при этом Приштина утверждает, что таких государств 117. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Израиль, Индия, Китай, а также пять членов ЕС.

В последние месяцы Белград и Приштина активно обсуждали некое компромиссное решение, связанное с корректировкой границ и обменом территориями. США поддерживают эту идею, настаивая на окончательном соглашении, предполагающем корректировку границ Сербии и непризнанной республики. В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила против изменения границ на Балканах, подчеркнув, что все страны региона и без того имеют перспективу вступления в европейское сообщество.