Косачев рассказал, что провел встречи с американскими партнерами в рамках Генассамблеи ООН

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев рассказал, что в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке ему удалось провести встречи, в том числе и с американскими партнерами, но из-за визовых ограничений встречи вне здания ассамблеи не состоялись.

"Я, как известно, нахожусь под американскими санкциями, поэтому пришлось запрашивать одноразовую визу. Она мне была предоставлена, но с жесткими ограничениями: с разрешением на территории США осуществлять только контакты, связанные с работой сессии Генассамблеи. Это мне не позволило провести ряд двусторонних встреч вне пределов здания Генеральной ассамблеи", - сказал в понедельник на заседании международного комитета СФ Косачев, который был в составе российской делегации на 73-й сессии Генассамблеи ООН. При этом сенатор отметил, что "какая-то часть контактов тем не менее состоялась".

Парламентарий добавил, что каждую из таких встреч приходилось организовывать внутри штаб-квартиры ООН. "В том числе и с некоторыми американскими партнерами", - сказал Косачев. По его словам, американская сторона "специально уточняла", что, если подобные встречи будут проводиться в другом месте, это будет расцениваться как "нарушение визового режима на территории США".

"Оставляем это на совести американцев", - добавил Косачев.