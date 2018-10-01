В Совфеде создадут группу по сотрудничеству с парламентом КНДР

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. В Совете Федерации идет работа по созданию группы сотрудничества с Верховным народным собранием КНДР. Об этом сообщил журналистам в понедельник глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Сейчас идет работа по созданию группы дружбы с КНДР", - сказал он журналистам.

Косачев уточнил, что такая группа создается решением Совета верхней палаты парламента, а соответствующее предложение вносит комитет.

Председатель СФ Валентина Матвиенко в начале сентября совершила визит в Пхеньян, где приняла участие в торжествах по случаю 70-й годовщины образования КНДР, а также встретилась с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Спикер Совфеда побывала в Корейской Народно-Демократической Республике впервые с 2005 года. Она рассказала, что и политическая риторика руководства страны, и внешний облик Пхеньяна сильно изменились с этого времени.