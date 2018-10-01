Косачев: сенаторы России и Италии могут весной собраться на совместное заседание

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев договорился с председателем аналогичного комитета Сената Италии Вито Петрочелли о подготовке докладов, посвященных российско-итальянским отношениям, чтобы в перспективе провести совместное заседание и выйти на подготовку общего доклада, как это было сделано с парламентариями из Франции.

"Мы договорились с господином Петрочелли, что в течение ближайших шести месяцев (ориентировочно до марта будущего года) они и мы подготовим соответствующие доклады, посвященные российско-итальянским отношениям", - рассказал Косачев на заседании комитета в понедельник.

"Эта работа будет идти параллельно, чтобы затем, когда эта работа будет завершена [в марте-апреле], собраться на совместное заседание комитетов, обсудить эти доклады и в зависимости от их содержания, в зависимости от степени совпадения или несовпадения изложенных оценок выходить на совместный доклад. Так, как нам это удалось сделать с нашими французскими коллегами", - продолжил он.

Сенатор сообщил, что встреча с вновь избранным председателем итальянского сенатского комитета по международным делам состоялась на полях 73-й Генассамблеи ООН, прошедшей в Нью-Йорке, в которой сенатор принимал участие в составе официальной российской делегации.

Косачев напомнил, что в последние годы российские парламентарии неоднократно предлагали итальянским коллегам активизировать двусторонние связи по линии комитетов, и отметил, что "как-то не удавалось этот механизм запустить". "Сейчас мы окончательно вышли на договоренность, и она будет соответствовать тому, что мы уже сделали с нашими французскими коллегами по линии сенатских комитетов по международным делам", - добавил он.