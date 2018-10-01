Глава Орловской области сократил количество департаментов в региональном правительстве

ОРЕЛ, 1 октября. /ТАСС/. Губернатор Орловской области Андрей Клычков сократил с 13 до 10 количество профильных департаментов в структуре регионального правительства. Соответствующий указ опубликован на сайте администрации области.

"При создании новой структуры органов исполнительной <...> власти <...> Орловской области главными задачами стали создание условий, при которых не будет дублирования и пересечения полномочий органов власти, оптимизация внутренних расходов", - сказал Клычков.

В правительстве Орловской области будут работать департаменты информационных технологий; экономического развития и инвестиционной деятельности; финансов; государственного имущества и земельных отношений; промышленности и торговли; образования; здравоохранения; социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости; строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства; сельского хозяйства. Кто займет посты руководителей пока не уточняется.

Ранее ТАСС сообщал, что Андрей Клычков сократил число своих заместителей с десяти до шести.