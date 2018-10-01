Консультации по Йемену могут пройти в октябре в Европе

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Консультации по урегулированию межйеменского конфликта могут состояться в октябре в одном из европейских городов. Об этом сообщил в понедельник ТАСС посол России в Йемене Владимир Дедушкин.

"Спецпредставитель генерального секретаря ООН по Йемену Мартин Гриффитс находится сейчас в Нью-Йорке, но в ближайшее время он намерен вернуться в регион и начать контакты по подготовке к проведению нового раунда консультативных встреч с целью преодолеть существующие разногласия между сторонами йеменского конфликта", - сказал дипломат.

"Сроков проведения очередного раунда переговоров пока нет, но, скорее всего, Гриффитс попробует провести их в октябре в Европе. Откладывать здесь нельзя. Вопрос требует срочного решения", - подчеркнул Дедушкин.

По его словам, повестка переговоров будет той же, что и была запланирована в Женеве (консультации с участием обеих сторон конфликта должны были стартовать 6 сентября, но сорвались). "В частности, планируется обсудить обмен военнопленными, открытие в стране аэропортов, в том числе в столице Сане, выплаты зарплат госслужащим и восстановление централизованной финансовой системы Йемена, - пояснил посол. - Финансовые потоки в районы, контролируемые хуситами, практически не идут".

В свою очередь Гриффитс на прошлой неделе указал, что конфликтующие в Йемене стороны высказали желание и готовность к проведению новых консультаций в ближайшем будущем. По его словам, правительство страны и представители вооруженных формирований "Ансар Аллах" убеждены в том, что прекратить нынешнюю войну в Йемене "можно только путем переговоров".

"Планы у Гриффитса большие. Если ему удастся решить все эти вопросы и вывести дело к прекращению огня, то следующим шагом станет переход к всеобъемлющему урегулированию, которое предусматривает политическое согласие между конфликтующими сторонами, создание правительства национального согласия, проведение выборов, - пояснил Дедушкин. - Однако все это - отдаленная перспектива. Сейчас стоит сосредоточиться на подготовке новых консультативных встреч и устранении технических сложностей, которые не позволили доставить хуситов в Женеву".

История кризиса

Консультации по Йемену с участием обеих сторон конфликта должны были стартовать 6 сентября. Однако на них прибыла только делегация правительства Йемена, в то время как представители движения "Ансар Аллах" отказались покинуть Сану, потребовав гарантий, что они не только не будут остановлены на пути в Женеву, но и смогут безопасно вернуться по завершении консультаций.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями "Ансар Аллах". В наиболее активную фазу оно перешло после вторжения в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Коалиция 14 июня 2018 года начала операцию "Золотая победа" по захвату подконтрольного движению "Ансар Аллах" портового города Ходейда. Спустя две недели кампания была приостановлена для поддержки усилий Гриффитса по урегулированию конфликта и подготовки переговоров.