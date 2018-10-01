РФ получает в три раза больше запросов о выдаче преступников, чем направляет

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Россия получает в три раза больше запросов о выдаче преступников, чем направляет зарубежным коллегам. Об этом сообщил замначальника управления экстрадиции Сергей Горленко в эфире интерактивного видеосервиса Генпрокуратуры "Эфир".

"В целом нами рассматривается порядка 1,5 тыс. запросов о выдаче, которые поступают из иностранных государств в Россию. И в то же время РФ направляет за рубеж до 400 запросов ежегодно", - сказал Горленко.

По его словам, наибольшее количество запросов о выдаче приходит в Россию из Узбекистана, Белоруссии, Казахстана, а также из Германии, Испании и стран Южной Америки. РФ направляет большую часть запросов в Казахстан, Белоруссию, Германию, Испанию, Швейцарию и Великобританию.

Горленкро отметил, что почти у всех коллег из Западной Европы существуют большие проблемы в вопросах экстрадиции из Великобритании, в том числе у России. "То, что "выдачи с Темзы нет", наверное, это не совсем правильный тезис. У нас были выдачи из Великобритании. Выдано за последние лет пять порядка двух или трех лиц", - сказал он.

По словам Горленко, с Украиной сейчас нет особых проблем в части экстрадиции преступников, несмотря на то, что "рабочие контакты не всегда поддерживались на должном уровне".