Глава департамента градостроительства и архитектуры Севастополя покинула пост

КРАСНОДАР, 1 октября. /ТАСС/. Директор департамента градостроительства и архитектуры Севастополя Марина Ракова покинула пост, исполняющим обязанности назначен Александр Моложавенко, сообщила в понедельник пресс-служба городского правительства.

"Сегодня подала прошение об отставке директор департамента градостроительства и архитектуры Марина Ракова. Ее решение связано с семейными обстоятельствами. Она проработала в должности более девяти месяцев, заслужила самую высокую профессиональную оценку, ей удалось наладить эффективную работу департамента", - приводятся в сообщении слова и.о. вице-губернатора Севастополя Михаила Демиденко.

В понедельник стало известно, что губернатор Дмитрий Овсянников удовлетворил прошение об отставке.

Ракова возглавила департамент градостроительства и архитектуры в январе 2018 года. Моложавенко занимал данный пост до назначения Раковой, а до недавнего времени был заместителем директора департамента - главным архитектором города.