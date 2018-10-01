Глава Волгоградской области работает в обычном режиме

ВОЛГОГРАД, 1 октября. /ТАСС/. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочарова работает в обычном режиме, информация в СМИ о его отставке - слухи. Об этом сообщил в понедельник руководитель пресс-службы главы региона Александр Бондаренко.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, сообщила, что Бочаров в ближайшее время может досрочно покинуть свой пост. Срок его полномочий заканчивается в 2019 году.

"Работа губернатора идет в обычном режиме, слухи пресс-служба не комментирует", - сказал Бондаренко.

Губернатор Волгоградской области Бочаров находится в Волгограде, в понедельник он провел оперативное совещание, на котором были рассмотрены вопросы реализации приоритетных проектов социально-экономического развития региона, создания и модернизации инфраструктурных объектов.

Бочаров был назначен врио губернатора Волгоградской области 2 апреля 2014 года вместо ушедшего с это поста по собственному желанию Сергея Боженова. В том же году на выборах главы региона Бочаров набрал 88,63% голосов избирателей.

Андрей Бочаров родился в 1969 году в Барнауле (Алтайский край). В 1987 году окончил Московское суворовское военное училище, в 1991 году - Рязанское Краснознаменное высшее воздушно-десантное командное училище им. Ленинского комсомола, в 2002 году - Российскую академию государственной службы при президенте РФ. Принимал участие в чеченской войне 1994 - 1996 годов, за мужество и героизм, проявленные при выполнении спецзадания, ему присвоено звание Героя России. С 2005 по 2007 год работал заместителем губернатора Брянской области, в 2007 - 2012 годах был депутатом Госдумы, с августа 2013 года до назначения врио главы Волгоградской области руководил исполкомом Общероссийского народного фронта.