Комиссия Госдумы по этике запросит у Жириновского объяснения по жалобе Хинштейна

Ранее Хинштейн в своем микроблоге в Twitter сообщил, что направил официальную жалобу в комиссию по этике на Жириновского в связи с оскорбительными высказываниями лидера ЛДПР в его адрес в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым".

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по контролю за доходами депутатов, мандатным вопросам и этике намерена запросить у лидера ЛДПР Владимира Жириновского объяснения по жалобе единоросса Александра Хинштейна. Об этом журналистам сообщил в понедельник глава этой комиссии Отари Аршба.

Подал официальную жалобу в комиссию @dumagovru по этике на В.Жириновского, в связи с его оскорблениями в мой адрес в эфире программы “Вечер с @VRSoloviev ” 12.09.2018 г. pic.twitter.com/HPqyz0AfzX

"Обращение Хинштейна поступило в пятницу вечером. Посмотрим заявление и вынесем его на ближайшее заседание комиссии <...> Конечно, мы запросим объяснения Жириновского", - сказал Аршба, отвечая на вопрос ТАСС. По его словам, такое заседание может состояться не ранее следующей недели.

Аршба добавил, что обвинения Хинштейна в том, что Жириновский публично разжигает межнациональную рознь и допускает антисемитские высказывания, "очень серьезны". "Но у нас были подобные обвинения не раз и не два. Жириновский даст подробные объяснения. Если не хватит наших знаний и понимания мы, естественно, направим материалы на экспертизу, пусть эксперты оценивают, содержится в этом оскорбление или нет", - добавил депутат.

Аршба пообещал при этом, что комиссия "воспользуется всем доступным инструментарием", но "прокурорской расправы не будет". "Мы объективно все рассмотрим", - заключил глава комиссии.