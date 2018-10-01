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Комиссия Госдумы по этике запросит у Жириновского объяснения по жалобе Хинштейна

Глава комиссии Отари Аршба назвал серьезными обвинения единоросса в том, что лидер ЛДПР публично разжигает межнациональную рознь и допускает антисемитские высказывания

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по контролю за доходами депутатов, мандатным вопросам и этике намерена запросить у лидера ЛДПР Владимира Жириновского объяснения по жалобе единоросса Александра Хинштейна. Об этом журналистам сообщил в понедельник глава этой комиссии Отари Аршба.

Ранее Хинштейн в своем микроблоге в Twitter сообщил, что направил официальную жалобу в комиссию по этике на Жириновского в связи с оскорбительными высказываниями лидера ЛДПР в его адрес в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым".

"Обращение Хинштейна поступило в пятницу вечером. Посмотрим заявление и вынесем его на ближайшее заседание комиссии <...> Конечно, мы запросим объяснения Жириновского", - сказал Аршба, отвечая на вопрос ТАСС. По его словам, такое заседание может состояться не ранее следующей недели.

Аршба добавил, что обвинения Хинштейна в том, что Жириновский публично разжигает межнациональную рознь и допускает антисемитские высказывания, "очень серьезны". "Но у нас были подобные обвинения не раз и не два. Жириновский даст подробные объяснения. Если не хватит наших знаний и понимания мы, естественно, направим материалы на экспертизу, пусть эксперты оценивают, содержится в этом оскорбление или нет", - добавил депутат.

Аршба пообещал при этом, что комиссия "воспользуется всем доступным инструментарием", но "прокурорской расправы не будет". "Мы объективно все рассмотрим", - заключил глава комиссии.

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Жириновский, Владимир ВольфовичРоссия
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