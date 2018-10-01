Ежегодное заседание клуба "Валдай" пройдет в Сочи 15 - 18 октября

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Очередное ежегодное заседание международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Россия: программа на XXI век" пройдет в Сочи 15 - 18 октября. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе клуба.
"Основными темами ежегодного заседания станут: "Традиция и будущее: национальная идентичность в меняющемся мире", "Культура как фундамент и инструмент политики", "Запросы общества и ответы государства", "Экономика для новой философии развития"; "Внешняя политика эпохи перемен: как развиваться в меняющемся мире", - отметили в пресс-службе. - В рамках специальных сессий отдельное внимание будет уделено процессам в регионе Ближнего Востока, на пространстве Евразии, а также современным взглядам на военные конфликты будущего".
Заседание начнется с презентации подготовленного к мероприятию очередного ежегодного Валдайского доклада о мироустройстве. Состоится также церемония награждения премией клуба "Валдай", учрежденной в 2016 году.
В мероприятии примут участие политические и общественные деятели, зарубежные и российские эксперты в области международных отношений, военных исследований, геополитики.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" создан в 2004 году. За прошедшие годы в работе клуба приняли участие более 1000 представителей мирового научного сообщества из 71 государства. В рамках ежегодных заседаний участники традиционно встречаются с президентом России и другими высшими должностными лицами страны.