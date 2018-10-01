Псковские власти намерены открыть представительства региона в Москве и Петербурге

ПСКОВ, 1 октября. /ТАСС/. Администрация Псковской области намерена открыть представительство региона в Санкт-Петербурге, а также при правительстве РФ в Москве. Это поможет в том числе продвигать туризм Псковской области на федеральном уровне. Об этом в понедельник заявил губернатор Михаил Ведерников на встрече с представителями туристической сферы региона.

"Как бы нам тяжело финансово не было, я все-таки принял решение, у нас будет представительство Псковской области при правительстве РФ, будет профильный заместитель постоянно находиться в Москве. Там большого штата не будет, два, может быть, три человека. Но, в принципе, как одну из задач продвижения туризма, их можно этим направлением грузить с тем, чтобы они помогали выстраивать коммуникацию с туристическими агентствами, говорили где какие мероприятия происходят, чтобы мы тоже могли приезжать и презентовать свой продукт", - сказал Ведерников.

Глава региона также добавил, что в настоящее время администрация области ведет переговоры об открытии представительства в Санкт-Петербурге. При этом, по словам Ведерникова, эти две структуры будут выполнять разные функции.

"В Москве это больше все-таки работа с федеральными органами исполнительной власти, потому что одного на все не хватает, а как только уезжаешь, все там очень сильно замедляется. <...> А вот в Питере это все-таки взаимодействие с бизнесом и презентация именно на площадке Санкт-Петербурга именно тех возможностей, которые есть у региона. И вот там может быть, даже есть смысл, предусмотреть сотрудника, который бы находился в тесной коммуникации с комитетом туризма, с информационным центром", - сказал губернатор.

В 2015 году прежний губернатор Андрей Турчак заявил о закрытии представительства в Москве в связи с экономией бюджетных средств.