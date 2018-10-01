МИД РФ: результаты переговоров между Скопье и Афинами должны рассматриваться в СБ ООН

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Россия исходит из того, что результаты переговоров между Скопье и Афинами о переименовании Республики Македония будут рассмотрены в Совете Безопасности ООН. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии МИД РФ.

"Наша принципиальная позиция остается неизменной: долгосрочное решение может быть найдено только самими сторонами, без вмешательства извне, исключительно в рамках правового поля и с опорой на широкую общественную поддержку, - заявили в министерстве. - Преспанское соглашение этим критериям явно не соответствует. Оно противоречит международному праву и македонской конституции, что неоднократно подчеркивал президент Республики Македонии Гёрге Иванов, в том числе с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН".

Россия, продолжили в дипведомстве, в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН "внимательно следит за развитием ситуации". "Исходим из того, что в соответствии с пунктом 3 резолюции СБ ООН 845 результаты переговоров между Скопье и Афинами будут рассмотрены в Совете Безопасности ООН", - подчеркнули в МИД.

Комментируя итоги прошедшего в воскресенье в Македонии референдума, в дипведомстве отметили: "Явка 36,8% не позволяет признать плебисцит состоявшимся (для этого необходимо 50%) и недвусмысленно свидетельствует, что македонские избиратели предпочли бойкотировать грубо навязываемые извне Скопье и Афинам решения: ведущие политики из стран НАТО и Евросоюза непосредственно участвовали в развернутой пропагандистской кампании, без стеснения вмешиваясь во внутренние дела этой балканской страны".

"Несмотря на то что две трети населения Македонии не поддержали Преспанское соглашение, итоги голосования незамедлительно приветствовали руководство ЕС и НАТО, а также Вашингтон, - обратили внимание в МИД. - Налицо стремление обеспечить ускоренное втягивание Скопье в НАТО, несмотря на мнение македонского народа".

Референдум в Македонии

В воскресенье в Македонии состоялся референдум по межправительственному договору с Грецией о переименовании балканской страны. На нем гражданам предложили ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство в ЕС и НАТО, принимая соглашение между Республикой Македонией и Греческой Республикой?"

В понедельник на пресс-конференции председатель Государственной избирательной комиссии Македонии Оливер Деркоский сообщил, что после подсчета 100% бюллетеней референдум признан несостоявшимся из-за низкой итоговой явки.

Референдум был призван помочь в урегулировании 27-летнего спора между Афинами и Скопье по поводу названия бывшей югославской республики, которое совпадает с наименованием области на севере Греции. Главы МИД Македонии и Греции 17 июня на торжественной церемонии на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами, подписали соглашение о новом официальном наименовании бывшей югославской республики. Оно предусматривает использование названия "Республика Северная Македония".