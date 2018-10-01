Захарова назвала провокацией вторжение спецназа Косова на север края

Российско-турецкие отношения

Российско-турецкий форум общественности пройдет 2-4 ноября в Анталье

Повестку дня и программу форума обсудили на встрече посол Турции в Москве и глава Россотрудничества, рассказали в пресс-службе российского ведомства

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