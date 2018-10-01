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Захарова назвала провокацией вторжение спецназа Косова на север края

По ее словам, действия Приштины в Косове могут повлечь новое кровопролитие и дестабилизацию на Балканах в целом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Александр Щербак/ТАСС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Вторжение косовского спецназа в населенные сербами районы на севере края - это провокация, нацеленная на запугивание сербов. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Текст ее комментария размещен на сайте дипведомства.

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По ее словам, "демонстративное вторжение 29 сентября косовского полицейского спецназа в сербонаселенные районы на севере края, вопреки существующим на сей счет договоренностям между Белградом и Приштиной, - провокация, нацеленная на запугивание косовских сербов и оказание давления на Сербию".

Как отметила дипломат, действия властей Косова могли "повлечь за собой новое кровопролитие в Косове, дестабилизацию в Балканском регионе в целом". "Продолжение силовых попыток установления Приштиной контроля над сербонаселенными районами края ведет к разжиганию межэтнической напряженности, лишает смысла многолетние усилия международного сообщества по мирному постконфликтному урегулированию", - подчеркнула Захарова.

"Осуждаем <...> пассивное поведение международных Сил для Косова, которые не предприняли никаких действий, хотя в соответствии с имеющимся у них мандатом СБ ООН обязаны обеспечивать мир и безопасность в крае", - резюмировала официальный представитель МИД.

29 сентября свыше ста косовских спецназовцев въехали на территорию населенного сербами севера Косова, что запрещено международными договорами. Спецназ занял позиции вокруг водохранилища Газиводе, взял под контроль ГЭС "Газиводе", а также вторгся в Центр экологии и развития в селе Зубин-Поток. Как сообщил ранее глава Канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич, это было сделано для обеспечения поездки лидера самопровозглашенного края Хашима Тачи на север региона. В свою очередь президент Сербии Александар Вучич привел вооруженные силы в полную боевую готовность и выразил протест генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.

Теги
РоссияСербияСтолтенберг, ЙенсЗахарова, Мария Владимировна
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