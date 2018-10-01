Сенатором от Ненецкого АО стала бывший вице-губернатор

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский утвердил сенатором от региона, представителем от правительства НАО бывшего вице-губернатора по делам коренных малочисленных народов Севера Ольгу Старостину. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.

"Ольга Старостина наделена полномочиями сенатора от администрации Ненецкого округа. Постановление о наделении полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - представителя от Администрации Ненецкого округа подписано сегодня главой региона Александром Цыбульским", - говорится в сообщении.

Старостина Ольга Валентиновна родилась 13 марта 1969 года в Нарьян-Маре, закончила Рижский институт инженеров гражданской авиации; Северо-Западную академию государственной службы; Российский государственный социальный университет; кандидат экономических наук. 1993-96 гг. - экономист, бухгалтер администрации Нарьян- Мара, 1996 - 2001 гг. - заведующая городским финансовым отделом администрации Нарьян-Мара, 2001-06 гг., 2008-09 гг. заместитель главы администрации Нарьян-Мара, 2006-08 гг. начальник управления финансов администрации Нарьян-Мара.

2009-17 гг. - председатель Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" второго и третьего созывов, 2017-18 гг. - заместитель губернатора Ненецкого автономного округа по делам ненецкого и других коренных малочисленных народов Севера. 14 сентября сняла с себя полномочия зама губернатора и получила мандат депутата Андегского сельсовета.

Старостина сменила в Совете Федерации 54-летнюю Валентину Зганич, которая представляла НАО с апреля 2017 года и являлась членом комитета СФ по социальной политике.