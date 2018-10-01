Российско-турецкий форум общественности пройдет 2-4 ноября в Анталье

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Очередное заседание Российско-турецкого форума общественности (РТФО) состоится в Анталье 2-4 ноября. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Россотрудничества по итогам встречи главы агентства Элеоноры Митрофановой и посла Турции в Москве Хюсейина Дириоза.

"Среди основных вопросов, которые были затронуты в ходе встречи, согласование повестки дня и программы форума, который запланирован на 2-4 ноября в Анталье, - отмечается в сообщении. - Стороны обсудили возможные сроки проведения на полях РТФО бизнес-форума, а также встречи ректоров российских и турецких вузов".

Предыдущее, четвертое, заседание форума прошло в марте в Стамбуле.

Российско-турецкий форум общественности действует в рамках Совета сотрудничества высшего уровня, учрежденного президентами России и Турции в 2010 году. Совет призван координировать реализацию проектов политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Форум общественности направлен на развитие общественных отношений и взаимопонимания между двумя странами в культурно-гуманитарной, научно-образовательной, информационной и деловой сферах; укрепление российско-турецких отношений через активизацию потенциала гражданского общества в обеих странах. В рамках РТФО действуют 10 комитетов по различным направлениям взаимодействия, каждый из которых имеет модераторов с российской и турецкой сторон.