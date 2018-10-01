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Кризис в Сирии

Богданов обсудил с лидером сирийской оппозиции ситуацию в Идлибе

Стороны также обменялись мнениями по задачам продвижения политического урегулирования сирийского кризиса

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов и глава оппозиционного Сирийского комитета по переговорам (СКП) Наср аль-Харири обсудили по телефону развитие ситуации в Идлибе. Об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении российского дипведомства.

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"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по складывающейся ситуации в Сирии, особенно в зоне деэскалации Идлиб, а также задачам продвижения политического урегулирования сирийского кризиса на базе резолюции 2254 СБ ООН", - отметили в МИД.

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