Богданов обсудил с лидером сирийской оппозиции ситуацию в Идлибе

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов и глава оппозиционного Сирийского комитета по переговорам (СКП) Наср аль-Харири обсудили по телефону развитие ситуации в Идлибе. Об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении российского дипведомства.